وزير الاستثمار السعودي يزور عُمان لدعم العلاقات الاقتصادية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يزور سلطنة عُمان اليوم الأحد لمناقشة الفرص في الدولتين الخليجيتين.

وتلي الزيارة محادثات اقتصادية هذا العام أعلنت السعودية في أعقابها أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في سلطنة عمان الدولة المجاورة ذات الاقتصاد الأصغر بكثير.

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وذكرت الوكالة أن زيارة اليوم تهدف إلي "تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين".

ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وتطبق السعودية خطة تنمية اقتصادية طموحة لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط بينما استحدثت عمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة صندوق النقد الدولي لكبح الديون.