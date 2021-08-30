السعودية: إقراض البنوك للقطاع الخاص ينمو 15% في يوليو إلى 1.945 تريليون ريال

أظهر التقرير الأخير للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر يوليو ارتفاع إقراض المصارف للقطاع الخاص للشهر الثاني عشر على التوالي، ليصل الإجمالي إلى 1.945 تريليون ريال.

ونما الإقراض بنهاية يوليو 0.6% مقارنة مع يونيو، وبنسبة 15% على أساس سنوي.

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أما قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنهاية يوليو الماضي فقد تراجعت بـ1.4% إلى 1.650 تريليون ريال على أساس سنوي.

وانتقالا إلى عرض النقود بنهاية يوليو، فقد بلغ 2.250 تريليون ريال بزيادة 10% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات ارتفاع موجودات البنك بقيمة 6.4 مليار ريال بشهر يوليو 2021، إلى 1848.9 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، زادت قيمة استثمارات "ساما" في أوراق مالية في الخارج، والتي تشكل 61% من إجمالي الموجودات من 1.016 تريليون ريال إلى 1.13 تريليون ريال.

كما زادت قيمة موجودات المركزي السعودي بمقدار 37.5 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2020.

وبلغت قيمة ودائع البنك في الخارج أكثر من 244.3 مليار ريال، مقارنة مع 380.1 مليار ريال في يوليو من العام الماضي. وبلغ رصيد النقد الأجنبي 271.18 مليار ريال فيما ظل رصيد الذهب ثابتا عند 1.624 مليار ريال.