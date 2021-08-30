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مصر تشتري سكرا بأقل سعر.. 511 دولارا للطن شاملا الشحن

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السكر الخام
اقتصاد

مصر تشتري سكرا بأقل سعر.. 511 دولارا للطن شاملا الشحن

ستقوم شركة "لويس درايفوس" بتوريد 100 ألف طن من السكر

هامبورغ - رويترز

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قال متعاملون الاثنين إن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اشترت يوم الأحد 200 ألف طن من السكر بأدنى سعر وقدره 511 دولارا للطن شاملا الشحن.

وقالت الهيئة يوم الأحد إنها اشترت 200 ألف طن من السكر الخام البرازيلي لحساب شركة السكر والصناعات التكميلية للوصول في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.

وسوف تقوم لويس درايفوس بتوريد 100 ألف طن من السكر وتقوم شركة فيتيرا بتوريد 100 ألف طن أخرى.

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وقال متعاملون يوم الأحد إن سعر الشراء من فيتيرا 511 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، ويصل في الفترة من الأول إلى العشرين من أكتوبر /تشرين الأول وبسعر 521 دولارا للطن للشحنة التي تصل بين 20 نوفمبر /تشرين الثاني والخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متعاملون إن سعر الشراء من درايفوس بلغ 513.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للوصول في الفترة من 25 أكتوبر /تشرين الأول إلى العاشر من نوفمبر شترين الثاني وسعر 522.90 دولار للطن للوصول في الفترة من 15 إلى 30 ديسمبر /كانون الأول.

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