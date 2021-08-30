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الكويت تعتزم استعراض فرص استثمارية أمام الشركات الأميركية

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اقتصاد الكويت مناسبة
الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت تعتزم استعراض فرص استثمارية أمام الشركات الأميركية

خلال زيارة رئيس الوزراء لنيويورك الشهر المقبل

دبي - العربية.نت

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طلب مجلس الوزراء الكويتي من وزارات الدولة إلى موافاة وزارة الخارجية بالمشاريع الحديثة أو المزمع إبرامها مع الشركات الأميركية الكبرى، وذلك تمهيداً للتحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى نيويورك في شهر سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس تكليف إدارة الفتوى والتشريع، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة المالية، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تشكيل كل جهة على حدة فريقا داخليا متخصصا لسرعة البت وإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في اختصاص كل جهة، على أن يتم التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع آلية تضمن سرعة البت في الموضوعات المعروضة على الديوان دون الإخلال باختصاصاته المقررة، وفقا لصحيفة القبس.

وأوضح تعميم لمجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء لقاءات مع شخصيات اقتصادية مثل رؤساء بعض الشركات الكبرى ممن لديهم مشاريع داخل الكويت أو من يتطلع إلى ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات غوغل، أمازون، بوينغ، تسلا.

وشدد مجلس الوزراء على سرعة تنفيذ المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية بمتابعتها، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي يكون تمويل إنشائها تمويلا ذاتيا وتدر عائدا على الدولة.

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