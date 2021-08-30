.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي" المصري يوافق على بيع 76% من بنك الاستثمار العربي

  • الخط
بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي
استحواذ

"المركزي" المصري يوافق على بيع 76% من بنك الاستثمار العربي

الموافقة تأتي استيفاءً لأحد الشروط الهامة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق البنك المركزي المصري على إتمام صفقة الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس القابضة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، إن موافقة البنك المركزي المصري تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة.

كانت المجموعة المالية هيرمس والصندوق السيادي أعلنا في 24 يونيو 2020 عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق قيامهما بالاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليارات جنيه.

هيرميس: إتمام شراء حصة بـ "الاستثمار العربي" بالربع الثالث 2021 أسواق المال البورصة المصرية هيرميس: إتمام شراء حصة بـ "الاستثمار العربي" بالربع الثالث 2021

وستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51% من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وسيحوز صندوق مصر السيادي 25% بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24%.

بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1974 بهدف تمويل المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، أن المجموعة ستنتهي من الاستحواذ على حصة أغلبية ببنك الاستثمار العربي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
10 جامعات لديها المتسربون الأغنى في العالم! 10 جامعات لديها المتسربون الأغنى في العالم!
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
الأكثر قراءة
فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟ ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
قبل أن تذهب
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
اكتشف المزيد