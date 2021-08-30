"المركزي" المصري يوافق على بيع 76% من بنك الاستثمار العربي

وافق البنك المركزي المصري على إتمام صفقة الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس القابضة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، إن موافقة البنك المركزي المصري تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة.

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كانت المجموعة المالية هيرمس والصندوق السيادي أعلنا في 24 يونيو 2020 عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق قيامهما بالاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليارات جنيه.

وستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51% من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وسيحوز صندوق مصر السيادي 25% بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24%.

بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1974 بهدف تمويل المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، أن المجموعة ستنتهي من الاستحواذ على حصة أغلبية ببنك الاستثمار العربي خلال الربع الثالث من العام الحالي.