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تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس

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اقتصاد أوروبا

تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس

متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا

بروكسل – رويترز

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تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس/آب من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو/تموز متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا.

وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر اليوم إلى 117.5 في أغسطس/آب من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو/تموز.

وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية ونزل في قطاع الصناعة إلى 13.7 من 14.5، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4.

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وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 في أغسطس/آب من 30.0 في يوليو/تموز ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 في 2001.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.

وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفا بواقع 0.3%.

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