توجه حكومي بالكويت لتحويل قطاعات للعمل عن بعد بالكامل

قالت مصادر إن هناك توجهاً حكومياً قيد الدراسة لتحويل بعض القطاعات ومراكز العمل الحكومي بالكويت للعمل عند بعد "أونلاين" بالكامل.

وأضافت مصادر مطلعة إن الجهات الحكومية المعنية تعكف حالياً على تحديد الآلية الأنسب التي يمكن أن تزيد مرونة العمل الحكومي، وترفع إنتاجيته، وتخفف من الزحام المروري، وعلى رأسها العمل عن بعد، موضحة أنه يجري حالياً وضع التصورات لتحديد القطاعات التي يمكن أن تعمل عن بعد بالكامل، دون الحاجة لأن يرتاد موظفوها جهة العمل، وفقا لجريدة القبس.

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وأوضحت المصادر أن هذه المقترحات وهي لا تزال في طور الإعداد والتطوير جاءت بعد أن أثبتت قطاعات معينة خلال جائحة كورونا، أنها قادرة على العمل عن بعد، بينما تتطلب قطاعات أخرى الحضور إلى مركز العمل.

وأشارت إلى عدد من القطاعات في كل جهة حكومية يمكن تحويلها للعمل أونلاين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات القانونية، وقطاعات نظم المعلومات، وغالبية الوظائف التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وبينت أنه إلى جانب عمل بعض القطاعات عن بعد بالكامل، فإن قطاعات أخرى يمكن تخفيض نسبة الدوام بها، بحيث يتم تقسيم الموظفين إلى فريقين أو أكثر، ويتم التناوب في ما بينهم على العمل بالحضور والعمل عن بعد.