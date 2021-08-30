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مصر تنهي التفاصيل الفنية لعقد القطار السريع بالتعاون مع "سيمنس"

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قطار سريع مناسبة
نموذج لقطار سريع (الصورة تعبيرية)
اقتصاد مصر

مصر تنهي التفاصيل الفنية لعقد القطار السريع بالتعاون مع "سيمنس"

رئيس الشركة يعرب عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع قريباً

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الانتهاء من التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.

ونوه مدبولي لدى لقائه الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، رولاند بوش، بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتي تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا.

من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيداً في هذا الصدد بما أبداه مسؤولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

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