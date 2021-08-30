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وزير الاستثمار السعودي يزور "مدائن" الصناعية العمانية

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وزير الاستثمار السعودي يزور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بسلطنة عمان
وزير الاستثمار السعودي يزور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بسلطنة عمان
اقتصاد

وزير الاستثمار السعودي يزور "مدائن" الصناعية العمانية

تتولى إدارة وتشغيل 10 مدن صناعية موزعة على محافظات السلطنة

مسقط - واس

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زار وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له اليوم، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، يرافقه وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف.

واطلع الجانبان خلال الزيارة على منشآت المؤسسة والمشاريع القائمة وطور الإنشاء، واستمعا لشرح عما تقدمه المؤسسة للمستثمرين من مبادرات وبرامج، إضافة لما تقوم به أكاديمية مدائن من خدمات تتمثل في تنمية الكوادر البشرية، والدراسات والبحوث، والابتكار، والبرامج التدريبية، وكرسي مدائن البحثي.

يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تأسست عام 1993، وذلك استمرارا لانطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة التي بدأت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية عام 1983 تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية.

ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل جميع محافظات السلطنة، تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (10) مدن صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة.

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