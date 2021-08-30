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"المنافسة السعودية" تُقر مشروعين لتصنيع هياكل الطيران ومنتجات المسبوكات

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هيئة المنافسة السعودية مناسبة
هيئة المنافسة السعودية
اقتصاد السعودية

"المنافسة السعودية" تُقر مشروعين لتصنيع هياكل الطيران ومنتجات المسبوكات

طلبات المشروعات المشتركة بالمملكة ارتفعت لـ 10 منذ بداية العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن عدم ممانعتها لمشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة العربية السعودية، ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

وفي سياق متصل؛ أصدرت الهيئة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

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وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لا يترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف، وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

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