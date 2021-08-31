اقتصاد فرنسا ينمو 1.1% في الربع الثاني

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري.

وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9%.

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وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8%.

ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6% للعام 2021.

شهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8% بسبب الوباء.

وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ3.2%، عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة، وكذلك الخروج منها في منتصف أيار/مايو.

لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5.9%.

وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات 1.7% أكبر منها في الصادرات البالغة 1%.