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العجز التجاري في تركيا يرتفع إلى 4.28 مليار دولار خلال شهر

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اقتصاد تركيا

العجز التجاري في تركيا يرتفع إلى 4.28 مليار دولار خلال شهر

وسط ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات

اسطنبول – رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2% وزادت الواردات 16.8 % مقارنة مع يوليو/تموز 2020.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7% إلى 26.72 مليار دولار.

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وظل الحساب الجاري لتركيا في عجز لمدة 20 شهرًا، لكن هذا العجز تقلص بشكل حاد مع ارتفاع دخل الخدمات، مدفوعًا بمكاسب في قطاع السياحة قبل أن تؤثر الحرائق المستعرة في الجنوب الغربي للبلاد على توقعات السياحة لبقية العام.

قال البنك المركزي التركي في بيان سابق، إن الفجوة بلغت 1.13 مليار دولار في يونيو، انخفاضًا من 3.2 مليار دولار في مايو و 3.1 مليار دولار قبل عام.

سجل الميزان التجاري في الخدمات فائضًا قدره 1.5 مليار دولار، من فجوة قدرها 346 مليون دولار في عام 2020، مما يسلط الضوء على دور الانتعاش في السياحة والخدمات الأخرى في تحسين اختلال توازن الاحتياطي الأجنبي لتركيا.

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