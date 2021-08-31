.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت تخطط لاستقطاب شركات لتمويل مشاريع عملاقة للكهرباء

  • الخط
اقتصاد الكويت مناسبة
العاصمة الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت تخطط لاستقطاب شركات لتمويل مشاريع عملاقة للكهرباء

بحث تمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط تشكل 50% من حاجة البلاد للكهرباء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط الكويت لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت لتمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة.

وتتوزع هذا المشاريع على ثلاثة مناطق للطاقة وتعتبر من المشاريع الحيوية والهامة للكويت ومن ضمنها محطتا الزور اثنان وثلاثة إضافة إلى الخيران والشقاية.

كانت فضيلة الحسن مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت أكدت أن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.

وقالت في مقابلة مع رويترز إن "مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد