الكويت تخطط لاستقطاب شركات لتمويل مشاريع عملاقة للكهرباء

تخطط الكويت لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت لتمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة.

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وتتوزع هذا المشاريع على ثلاثة مناطق للطاقة وتعتبر من المشاريع الحيوية والهامة للكويت ومن ضمنها محطتا الزور اثنان وثلاثة إضافة إلى الخيران والشقاية.

كانت فضيلة الحسن مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت أكدت أن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.

وقالت في مقابلة مع رويترز إن "مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع".