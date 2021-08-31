الملا للعربية: مصر ستنشئ مجمع بتروكيماويات ضخم في العلمين بـ5 مليارات دولار

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن دراسة مصر لعدد كبير من المشروعات الضخمة للبتروكيماويات أبرزها مجمع البحر الأحمر.

وأشار الملا في لقاء مع "العربية" إلى أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز لنحو 7 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، ضمن الخطة القومية المعتمدة.

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وتحدث عن دراسة إنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في العلمين الجديدة باستثمارات 5 مليارات دولار، في المنطقة الصناعية، في العلمين، ويجري التنسيق مع أفضل العروض، ولم ينته التعاقد عليه، وسيكون ميناء الحمرا هو المدخل لمستلزمات استيراد وتصدير لهذا المشروع.

وقال إن مصر تتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من البتروكيماويات نهاية عام 2023، موضحا أن هذا المستهدف الطموح سيكون مؤثرا لأن هذه الصناعة تدخل في مختلف مجالات الاقتصاد.

وأشار إلى توقعات بفائض بترولي يصل إلى 500 مليون دولار هذا العام.

كما توقع افتتاح مشروع لإنتاج الخشب من قش الأرز منتصف العام المقبل، وسيساعد المشروع على تخلص البيئة من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.