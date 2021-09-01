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الحكومة الرقمية السعودية تبدأ تطبيق حوكمة المواقع الإلكترونية 

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هيئة الحكومة الرقمية
هيئة الحكومة الرقمية
اقتصاد السعودية

الحكومة الرقمية السعودية تبدأ تطبيق حوكمة المواقع الإلكترونية

بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة

دبي - العربية.نت

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دعت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، كافة الجهات الحكومية إلى تسجيل منصاتها الرقمية ومواقعها الإلكترونية القائمة عبر موقع الهيئة خلال 90 يوما، وذلك بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وكفاءة الاستثمار إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في 30 يونيو الماضي عن البدء بحوكمة إنشاء المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الجديدة ورفع الطلبات وتسجيل المنصات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

كما أعلنت الهيئة البدء بتفعيل حوكمة النطاقات الحكومية وتعليقها لـ 106 نطاقات غير نشطة كمرحلة أولية، وذلك ضمن التفريعات ( .SA .GOV.SA, .ORG.SA ، .EDU.SA).

اعتماد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية في السعودية اقتصاد اقتصاد السعودية اعتماد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية في السعودية

وستعمل الهيئة بشكل تدريجي على تعليق النطاقات غير النشطة أو المخالفة لما يصدر من تنظيمات، مع إعطاء مهلة محددة للجهات الحكومية للرد والاعتراض، قبل أن يتم اغلاق النطاقات بشكل نهائي.

ويهدف ذلك إلى تنظيم النطاقات الحكومية على شبكة الانترنت والتأكد من سلامة سجلات النطاقات وحفظ حقوق الجهات المسجلة وربطها بمنصات ومواقع الجهات الحكومية، مما يسهل تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويساهم في تسهيل الإجراءات وسهولة الوصول.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان، أن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لعدد من التنظيمات وتطبيقها لحوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية، لتسهم في تلبية احتياجات المستفيدين بكل أمانٍ واعتماديةٍ، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على تحليل ودراسة المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية القائمة بعد تسجليها وفق التنظيمات الصادرة لحوكمة المنصات والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.

وتعد الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية في مجال التقنية الرقمية، واستثمار الأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

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