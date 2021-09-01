القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أقل من التوقعات

أظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي"، إضافة القطاع الخاص الأميركي وظائف بأقل من توقعات المحللين في أغسطس الماضي، وسط ضغوط انتشار سلالة "دلتا" واستمرار تطبيق قيود احترازية.

وذكرت البيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 374 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل 326 ألف وظيفة في يوليو.

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وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع الوظائف بمقدار 640 ألف وظيفة.

وحسب البيانات، سجل إجمالي الوظائف التي أضافها قطاع الخدمات 329 ألفاً، والذي تضمن إضافة قطاع الضيافة 201 ألف وظيفة، و59 ألف وظيفة في قطاع التعليم والصحة.

ورصدت البيانات إضافة 18 ألف وظيفة جديدة في قطاع التجارة والنقل والمرافق، و30 ألف وظيفة في قطاع البناء، و6 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن أغسطس يوم الجمعة.