العراق: انحسار مجهول الأسباب للغاز الإيراني يعرض منظومة الطاقة للخطر

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها في ظل مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنتاج هو الأول من نوعه منذ تأسيسها، وتزامناً مع أيام شهر محرم الحرام، والاستعدادات التامة للزيارة الأربعينية، تعرضت المنظومة الوطنية لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة ما يقارب 5500 ميغاواط من الطاقة دون علم الأسباب".

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وأضاف، أن "الوزارة اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".

ولفت إلى أنها "أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف".