المديفر للعربية: السعودية تفتح فرصاً ضخمة بـ "التعدين" أمام مستثمري العالم

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، خالد المديفر، أن قطاع التعدين السعودي، يشهد تحولاً كبيراً جداً، وإقبالاً دولياً على الاستثمار فيه.

وأشار المديفر في مقابلة مع "العربية" إلى المرتبة المتقدمة للمملكة، كرابع أكبر دولة في العالم، في استيراد المعادن، ما يعكس تقدم النشاط الاقتصادي.

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واعتبر أن هذا الطلب على المعادن في المملكة، يخلق فرصاً كبيرة بتنمية قطاع الصناعات التعدينية بشكل عام، بجانب تمتع المملكة بمستوى عال من سهولة أداء الأعمال، وحجم الأعمال الضخم في السعودية.

وتحدث عن عوامل جذب ناتجة عن سياسات واستراتيجيات الدولة، منها ضمان استقرار الرخص وتوضيحها للمستثمرين المحليين والخارجيين.

كما وصف المديفر، خطوة إطلاق مؤتمر "معادن المستقبل الدولي" في دورته الأولى يناير المقبل، بأن المؤتمر سيشكل منصة لاستثمارات التعدين بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، لاستعراض فرص ثروات معدنية في المملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.

وأشار إلى أهمية إطلاق أضخم مسح جيوفيزيائي للثروات المعدنية في منطقة الدرع العربي، والذي بدأت المملكة ليكون من الأكبر عالميا، والأول من نوعه وطريقته، إذ يغطي 700 ألف كلم بالدرع العربي.

وتوقع أن تزيد عينات المسح على 160 ألف عينة، بجانب الطيران بمستوى منخفض لتصوير ما يصل إلى 400 متر تحت الأرض وهذا سيكشف ويبين الثروات ويحدد الفرص فيها، ويزيد على المعلومات التي يزيد عمرها على 80 سنة.

وقال إن معلومات المسح في المملكة ستكون مفتوحة مجانا لجميع المستثمرين من أي مكان في العالم، ويمكنهم التقديم على الفرص الاستثمارية، عبر منصة التعدين بكل سهولة.