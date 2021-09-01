رئيس أوراسكوم كونستركشن: هذا موعد انطلاق القطار السريع وطريقة تمويله

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستركشن، أسامة بشاي، أن يستغرق تنفيذ السكك الحديد في باكورة خطوط القطار السريع في مصر، من منطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى العلمين الجديدة، 28 شهرا يضاف لها 6 أشهر لمد الخط إلى مرسى مطروح.

وأضاف بشاي في مقابلة مع "العربية" أن توريد القطارات سيمتد إلى ما بعد 24 شهراً، موضحاً أن القطار والشبكة منقسمة إلى جزأين الأول فائق السرعة بواقع 15 قطاراً تتعدى سرعتها 250 كلم/ ساعة، إضافة إلى 34 قطارا بسرعة بحدود 256 كلم/ ساعة.

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وبين أن القطارات سيكون بمقدورها نقل الركاب والبضائع على ذات الخط بين ميناء السخنة والإسكندرية وبرج العرب حتى الوصول إلى السلوم، وبهذا النقل للبضائع سيجري إيجاد مجال أوسع للتجارة السلعية من الميناء من الخارج، أو التجارة الداخلية ونقل البضائع بين المدن.

وتعد أوراسكوم كونستركشن إحدى الشركات ضمن الكونسورتيوم المسؤول عن القطار الجديد، بقيادة "سيمنس" الألمانية التي أعلنت أن نصيبها من العقد الجديد يبلغ 3 مليارات يورو.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستركشن، أن حصة الشركة من تمويل هذا المشروع، ستكون مناصفة مع "سيمنس" وستبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، كما سيجري الاستفادة من ضمان الصادرات للمجموعة الأوروبية لكل المكونات المستوردة في العقد، البالغة قيمته الإجمالية حوالي 4.5 مليار دولار.

وأوضح أن العقد يمنح التحالف تولي إنشاء السكة، والأنظمة والإشارات والاتصالات والكهرباء والقطارات وستكون قيمة كبيرة منها معدات مستوردة من الخارج، ومن أوروبا تحديداً.

وأضاف أن لدى "أوراسكوم كونستركشن" مذكرات تفاهم على 3 خطوط للقطارات في مصر في سفاجة والغردقةوالأقصر.

وكشف أن مجموعة "أوراسكوم كونستركشن" أغلقت النصف الأول من العام الحالي بحجم عقود قيد التنفيذ تبلغ 5.9 مليار دولار، "وستزيد بنسبة 15% مع عقد القطار السريع، وستتضح الرؤية أكثر في 30 سبتمبر، ولكن لن تقل العقود عن هذه القيمة".