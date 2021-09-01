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معدل البطالة في منطقة اليورو ينخفض لـ7.6%

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اقتصاد أوروبا

معدل البطالة في منطقة اليورو ينخفض لـ7.6%

في يوليو من 7.8% في يونيو السابق

بروكسل - رويترز

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قال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء إن معدل البطالة بمنطقة اليورو تراجع كما هو متوقع في يوليو تموز مع توظيف 350 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.

وذكر يوروستات أن معدل البطالة في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 7.6% من القوة العاملة، تمشيا مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، من 7.8% في يونيو/حزيران.

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وهذا يعني أن ثمة 12.334 مليون شخص مسجل كعاطل في منطقة اليورو في يوليو/تموز انخفاضا من 12.684 مليون في يونيو/حزيران.

واستمرت إسبانيا واليونان في تسجيل أعلى معدل بطالة بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.3 و14.6% على الترتيب ولكنهما سجلا هبوطا حادا أيضا في أعداد العاطلين عن العمل.

وسجلت هولندا أقل معدل بطالة بمنطقة اليورو فقط 3.1% تليها مالطا بنسبة 3.3% ثم ألمانيا 3.6%.

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