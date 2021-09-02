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إندونيسيا والإمارات تطلقان محادثات بشأن اتفاق تجاري

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اقتصاد الإمارات مناسبة
الصورة من الإمارات
اقتصاد الإمارات

إندونيسيا والإمارات تطلقان محادثات بشأن اتفاق تجاري

يستهدف زيادة حجم التجارة والاستثمار

جاكرتا - رويترز

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قال مسؤولون كبار إن إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقتا اليوم الخميس، مفاوضات بشأن اتفاق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية في إيجاز صحفي عبر الإنترنت، إن المقترح يهدف لتعزيز التجارة بين البلدين بما يصل إلى 10 أمثالها من 2.93 مليار دولار مسجلة في 2020.

وأضاف نظيره الإندونيسي محمد لطفي أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق في غضون عام.

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وتسعى إندونيسيا لاستقطاب أنشطة من الدولة الخليجية، بما في ذلك الاستثمار في صندوقها للثروة السيادية المؤسس حديثا، والذي قالت الإمارات في وقت سابق إنها ستستثمر فيه 10 مليارات دولار.

وأضاف الوزير الإماراتي أنه من المتوقع الإعلان عن المزيد من خطط الاستثمار الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني حين يزور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو البلاد.

وتأمل إندونيسيا في تعزيز صادرات الصلب المقاوم للصدأ، ومنتجات السيارات، والمجوهرات الذهبية، والمنتجات الحلال والأزياء الإسلامية إلى الإمارات.

وتابع لطفي: "يجب أن نتطلع إلى الإمارات ليس فقط كصديق حقيقي لإندونيسيا، لكن كبوابة للأسواق غير التقليدية في إفريقيا".

وقال الزيودي إن المنطقة أيضا سترغب في استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من إندونيسيا بما في ذلك زيت النخيل.

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