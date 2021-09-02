بنكا مصر والأهلي يتعاونان مع وزارة الدفاع لاستغلال أراضٍ مملوكة لهما

وقع بنكا الأهلي ومصر بروتوكولات تعاون مشترك مع وزارة الدفاع المصرية، بهدف استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة ملكية مشتركة فيما بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إضافة إلى قطع أراض مملوكة لبنك مصر وشركاته التابعة، جميعها بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير محور التعمير "محور المحمودية".

وبحسب بيان اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

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تستهدف تلك البروتوكولات تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنكين، مع ضرورة العمل على استثمار تلك الأصول الاستغلال الأمثل وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تطوير تلك الأصول، بما يأتي اتساقا مع نهج الدولة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما تجري حاليا دراسة عدد من البروتوكولات تباعا لتحقيق الاستغلال الأمثل لباقي الأراضي المملوكة للبنكين.

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي إيمانا من البنوك الوطنية بدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استغلال بعض من تلك الأراضي في مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل.

كان بنك مصر ساهم وشركاته التابعة بنحو 30 فدانا من الأراضي الخاصة به لمشروع بشاير الخير المخصص لإسكان محدودي الدخل، انطلاقا من إيمان البنك بضرورة تضافر الجهود للمساهمة في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل الشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقا، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.