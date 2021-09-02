ثروات المقيمين في مدينة عربية ترتفع بـ 39 مليار دولار في عام

سجلت دبي ارتفاعا في قيمة الثروات الشخصية المملوكة لسكانها بقيمة 143 مليار درهم (39 مليار دولار) في غضون عام واحد فقط، من نهاية يونيو 2020 إلى نهاية يونيو 2021، بحسب بيانات تكميلية نشرتها شركة "نيو ورلد ويلث" الجنوب أفريقية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، لتقريرها عن أعلى مدن العالم في القيمة الإجمالية للثروات الشخصية لدى المقيمين بها في 2021.

وتصدرت دبي لمُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الثروات الشخصية للمقيمين بها، ونالت المركز الـ29 عالمياً، بإجمالي ثروات شخصية بلغت قيمتها 1.94تريليون درهم (530 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2021، بحسب التقرير.

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وأضافت "نيو ورلد ويلث" في البيانات التكميلية أن ارتفاع الثروات الشخصية بدبي إلى ما يقرب تريليوني درهم تحقق بفضل إدارتها الناجحة لأزمة "كوفيد-19"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جاذبيتها للأثرياء على نحو هائل منذ تفشي الجائحة، وفقاً لصحيفة البيان.