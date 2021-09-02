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دولة عربية تحصل على عضوية بنك "بريكس"

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اقتصاد

دولة عربية تحصل على عضوية بنك "بريكس"

البنك يعتزم مواصلة توسعة عضويته على نحو تدريجي ومتوازن

لندن - رويترز

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قال بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة دول بريكس، اليوم الخميس، إنه قبل الإمارات وأوروغواي وبنغلادش كأعضاء في أول دفعة للتوسع.

ودشنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا مجموعة اقتصادات ناشئة رئيسية معروفة باسم بريكس، البنك في 2015 وبدأت محادثات رسمية مع أعضاء جدد محتملين العام الماضي.

وقال رئيس بنك التنمية الجديد ماركوس ترويهو في بيان "الأعضاء الجدد سيجدون في بنك التنمية الجديد منصة لتقوية تعاونهم في البنية التحتية والتنمية المستدامة.

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وتابع: "سنواصل توسعة عضوية البنك على نحو تدريجي ومتوازن".

ومنذ تدشينه، وافق البنك الذي مقره شنغهاي على نحو 80 مشروعا بقيمة 30 مليار دولار لجميع أعضائه من الدول الخمس تمتد في قطاعات من النقل والمياه والصرف الصحي إلى الطاقة النظيفة والبنية الرقمية والاجتماعية.

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