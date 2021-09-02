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هذه معدلات نمو اقتصاد مصر في عام الجائحة

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القاهرة
اقتصاد مصر

هذه معدلات نمو اقتصاد مصر في عام الجائحة

3.3 % نمو خلال العام المالي الماضي

القاهرة - خالد حسني

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كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، هالة السعيد، أن النتائج المبدئية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحدود 3.3% خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021.

وقالت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، أمس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قفز خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 7.7%. ورجحت "السعيد"، ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

وأوضحت أن النتائج المحققة تؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020-2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بحوالي -1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه (أبريل - يونيو).

وقالت إن النتائج المحققة يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020 / 2021، والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019 / 2020 ليسجل معدل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه.

وذكرت "السعيد"، أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي الماضي، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

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