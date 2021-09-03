تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأميركية في أغسطس

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، في ظل ضعف الطلب على الخدمات واستمرار النقص في العاملين مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، لكن الوتيرة كافية لاستمرار النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري للتوظيف الذي يُتابع عن كثب اليوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 235 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.053 مليون في يوليو.

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ونزل معدل البطالة إلى 5.2% من 5.4% في يوليو. لكن من المفهوم أن أشخاصا يصنفون أنفسهم خطأ على أنهم "موظفون لكنهم متغيبون عن العمل".

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف غير الزراعية 728 ألفا، وأن يتراجع معدل البطالة إلى 5.2%. وتراوحت التقديرات للوظائف من مستوى متدن عند 375 ألفا إلى مستوى مرتفع عند 1.027 مليون.

والقراءة الأولية للوظائف في أغسطس أقل من التوقعات وتشكل تباطؤا عن متوسط نمو الوظائف في ثلاثة أشهر حتى يوليو، على مدى

السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك في 2020. وجرى تعديل بيانات أغسطس للوظائف في وقت لاحق بالزيادة في 11 من بين 12 عاما ماضية.