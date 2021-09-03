مسؤول صحي مصري يتحدث عن بشرى سارة بخصوص كورونا

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إن فيروس كورونا له عدة سلالات منها ما يؤدي دور البطولة فيما يؤدي آخرون دورا ثانويا.

وأوضح وفقاً لما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، أن السلالات الأولى هي التي أثبتت نفسها وتستطيع أن تسبب حالة وبائية، أما النوع الآخر الثانوي فسلالات تصيب فرداً أو اثنين أو عشرة أشخاص، ولا تصل إلى حد الوباء، مضيفا أن مصر خالية تماما من المتحور "مو" الذي يشاع الحديث عنه، لكن في حال عدم استجابته للقاح، فسوف يعيد العالم إلى نقطة الصفر، على حد قوله.

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وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المعلومات حول هذا المتحور مستمدة من الخارج، وعلينا انتظار التقارير التي تصدر من هناك حول استجابة المتحور للقاحات، مضيفا أنه لا بد من الحذر بشكل كبير ومتابعة المطارات والموانئ لمنع انتشار المتحورات الجديدة.

وتابع النادي قائلا إنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية في جميع الأحوال، سواء لمن حصل على اللقاح أو لمن لم يتلقه.