أبل تواجه اتهامات كبار مهندسيها.. بيئة عمل غير عادلة وانتقام

يقوم مجلس علاقات العمل الوطني الأميركي بالتحقيق في اتهامات بأن شركة أبل قد انتقمت من كبار المهندسين الذين اتهموا مجموعة التكنولوجيا بالسماح ببيئة عمل معادية.

وصف كبير مديري البرامج الهندسية الذي انضم إلى Apple في 2015 أشلي جوفيك 13 حالة من حالات الانتقام المشتبه بها الأسبوع الماضي.

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تشمل تلك الحالات، المضايقات في مكان العمل، ونقل الوظيفة، وتقليل مسؤوليات الرقابة.

جرى وضع جوفيك في إجازة مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمى قبل شهر بينما كانت Apple تحقق في المشكلة، وفقًا لوثيقة أطلعت عليها صحيفة Financial Times قبل القضية في 30 أغسطس.

أصرت مهندسة برمجيات أخرى تدعى شير سكارليت، نيابة عن نفسها وموظفين آخرين، في الأول من سبتمبر، على كبح تنظيم العمال لا سيما فيما يتعلق بالأجور والمساواة في الأجور بين الجنسين.

حدث هذا الإجراء بعد أن صممت المهندسة أداة في Apple لدعم شفافية الأجور، مما أدى إلى انتقادات واسعة النطاق من الموظفين الآخرين، سواء لصالح أو ضد عملها، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقالت شركة آبل في بيان: نحن نأخذ جميع المخاوف على محمل الجد، ونحقق في كل مرة تثار فيها مخاوف، ونحترم خصوصية الأفراد المعنيين ولا نناقش قضايا أي موظف معين.

في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ، منشأ شركة Apple، لا يُسمح للرؤساء صراحةً بإيقاف الموظفين عن الحديث عن تعويضاتهم.

تتضمن الدفعة الأولى من القصص التي شاركتها سكارليت مزاعم عن بيئات عمل معادية وتمييز ومضايقات.