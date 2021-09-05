العراق يوقع صفقة مع توتال لبناء 4 مشروعات بـ27 مليار دولار

قال وزير النفط العراقي إن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بقيمة 27 مليار دولار، بموجب اتفاق وقع في بغداد اليوم الأحد.

وقال مسؤول في توتال خلال مراسم التوقيع إن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.

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وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات يتفاقم أثناء أشهر الصيف الحارة، التي تصل فيها درجات الحرارة إلى مستوى 50 درجة مئوية، وتعتمد الأسر على أجهزة تبريد الهواء.

وأكد وزير النفط العراقي، في وقت سابق، الحرص على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وكشف أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري، وبنسبة من 20 إلى 25% من الطاقة المنتجة بما يعادل 10 إلى 12 جيجاواط.

كما يخطط العراق لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.