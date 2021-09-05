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الراجحي: برامج التوطين في السعودية تستهدف 213 ألف وظيفة خلال 2021

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وزير الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي أثناء لقائه برجال الأعمال
اقتصاد السعودية

الراجحي: برامج التوطين في السعودية تستهدف 213 ألف وظيفة خلال 2021

منصة العمل الحر تصدر أكثر من 800 ألف وثيقة عمل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، إن برامج التوطين في السعودية تستهدف 213 ألف فرصة وظيفية خلال عام 2021 لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وحسب بيان وزارة الموارد البشرية، جاء ذلك خلال لقاء الراجحي برجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف الراجحي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء: "لدينا شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية في جميع قراراتنا المرتبطة بسوق العمل وهذا ما يمنحها صفة الجودة والشمولية".

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وتابع الوزير: "ندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

وأكد الوزير أنه يتم العمل في ضوء رؤية المملكة 2030 على استشراف مستقبل سوق العمل والاستعداد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، حيث نعمل على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرنا أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر.

وأشار الوزير إلى العمل على إيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.

وأفاد الوزير: "قلصنا من خلال برنامج (نطاقات) عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا وربطنا نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل".

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