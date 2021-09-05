دبي لتنمية الاستثمار تدعم مشروع مراكز بيانات "أمازون" في الإمارات

رحّبت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بإعلان شركة "أمازون ويب سيرفسز" عن خططها لافتتاح مراكز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام 2022، حيث ستتألف منطقة "أمازون ويب سيرفسز " في الشرق الأوسط - الإمارات- من ثلاثة مراكز خاصة بمراكز البيانات.

ويأتي الإعلان استكمالًا للزخم الذي يشهده قطاع التقنيات السحابية في الشرق الأوسط عبر تمكين المتعاملين من استخدام التطبيقات وتخزين البيانات محليًا، إذ تساهم هذه الخطوة في منح المؤسسات إمكانية الاستفادة من الخدمات والتقنيات السحابية المتطورة لدعم الابتكار، بما في ذلك خاصيات الحوسبة والتخزين والشبكات وقواعد البيانات وإمكانات التحليل والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات وإنترنت الأشياء وخدمات الأجهزة المحمولة وغيرها.

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وتحظى الخطوة بالدعم بفضل تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار التقني، ما يجعلها مركزًا عالميًا مرموقًا لرواد الأعمال والحكومات الإلكترونية والشركات الدولية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

في هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: "يسهّل موقعنا الاستراتيجي الاتصال الرقمي حول العالم من حيث السرعة والأمان وجاهزية البنية التحتية. حيث تمثل خطط أمازون ويب سيرفسز للتوسع في دولة الإمارات شهادة على بيئة النمو الإيجابي لدينا وقدرتنا على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر على مدار سنوات عديدة".

وقد عملت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تقديم الدعم لـ "أمازون ويب سيرفسز" منذ أول استثمار لها في مكتبها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي افتتحته في دبي في ديسمبر 2016.

وتشكل خطط افتتاح مراكز البيانات الجديدة في دولة الإمارات العام المقبل استمراراً لهذه العلاقة وبداية مرحلة جديدة في رحلة من التميّز ، والتي شهدت مسبقاً افتتاح موقعين للتواصل المباشر، أمازون ويب سيرفسز دايركت كونكت، وموقعين لخدمات كلاود فرونت في دولة الإمارات".

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى أمازون ويب سيرفيسز AWS، وعضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فينود كريشنان: "نتطلع قدماً إلى إطلاق البنية التحتية السحابية لـ AWS في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من العام المقبل، لتستفيد منها المؤسسات من جميع الأحجام على المستويين المحلي والإقليمي.

وتشكل مراكز البيانات القادمة إضافة جديدة لاستثمارات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات، كما أنها تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي مزدهر للابتكار التكنولوجي.

ونسعى إلى تعزيز تعاوننا مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها تكنولوجيا AWS السحابية".

وتؤكد توسعة "أمازون ويب سيرفسز" لبنيتها التحتية السحابية في دولة الإمارات المكانة المتميزة للدولة، والتي تعدّ الخيار الأول للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المنطقة والتوسع لجميع أنحاء العالم مع سوق إقليمي مباشر يمثل ثلث مستهلكي العالم، فقد رسّخت دبي مكانتها كمدينة للمستقبل وبوابة للأسواق الناشئة بالمنطقة ومركز عالمي مرموق للتجارة والاستثمار.

ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي طبّقت مؤخرًا على القانون الاتحادي للشركات التجارية، والذي يمنح المستثمرين الحاليين والجدد إمكانية الملكية الكاملة لشركاتهم ضمن أكثر من 1,000 نشاط للأعمال اعتبارًا من مطلع يونيو 2021، يضيف مزيدًا من عوامل الجذب التي تستقطب المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات ودبي خاصه.

ونوّه إلى أن رؤية دبي المستقبلية وجاهزيتها للمستقبل جعلت منها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية المتنامية في العالم، والتي تحظى فيها المواهب والثروات بالرعاية والتشجيع.