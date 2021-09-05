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"الحبوب" السعودية تدشن فرعاً في ينبع بـ364 مليون ريال

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تدشين فرع ينبع
المهندس الفضلي يدشن فرع ينبع
اقتصاد السعودية

"الحبوب" السعودية تدشن فرعاً في ينبع بـ364 مليون ريال

يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري

دبي - العربية.نت

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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، وفقاً لبيان، إن هذا المشروع الضخم والحيوي الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 364 مليون ريال يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتعزيز طاقات استقبال الحبوب.

وأضاف أنه يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعه داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى.

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وأوضح المهندس الفارس أن الدولة أنشأت هذه المؤسسة في العام 1392هـ إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الذي بدأ بفرع وحيد وبطاقة تخزينية وإنتاجية محدودة، واليوم تحتفل المؤسسة بافتتاح الفرع الخامس عشر للمؤسسة، ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى حدود 3.5 مليون طن.

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