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"الزكاة" السعودية تدعو المكلفين للاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية بهذا الموعد

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هيئة الزكاة السعودية فاتورة إلكترونية
جانب من إطلاق هيئة الزكاة للفاتورة الإلكترونية
اقتصاد السعودية

"الزكاة" السعودية تدعو المكلفين للاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية بهذا الموعد

يبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، والمتبقي عليها 90 يومًا، حيث سيبدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، بأن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

كما تتضمن متطلبات الالتزام التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية. وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

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وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" على أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (https://bit.ly/3zsReQM)، من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً على أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة).

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