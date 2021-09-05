 مصر تعتزم مساعدة المُقبلين على الزواج بهذه الطريقة

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن إجراء دراسة حالية لإنشاء وحدات سكنية مجهزة بالأثاث للمقبلين على الزواج بنظام الإيجار، لعلاج مشكلة المغالاة في تكاليف الزواج.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية أبواب الخير: "ندرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، بنفكر نعمل شقق ونفرشها عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش.. تكون الشقة إيجار بفرشها ويكون شغل أهلنا في دمياط".

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وأضاف أنه سيكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق، قائلاً: "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. وعمل أوض نوم محترمة، وعمل 3 أو 4 مستويات وألوان مختلفة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف نحو 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.