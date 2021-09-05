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 هل يحل الغاز المصري أزمة الطاقة في لبنان؟

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أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز)
أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية- رويترز
لبنان

هل يحل الغاز المصري أزمة الطاقة في لبنان؟

حصلت لبنان على موافقة أميركية على استيراد الغاز من مصر والأردن مرورا بسوريا

عمّان - فرانس برس

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تستضيف العاصمة الأردنية لقاء رباعيا الأربعاء يجمع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا ومصر لبحث تزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز المصري عبر الأراضي الأردنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية "بدعوة" من الوزيرة هالة زواتي "يستضيف الأردن يوم الأربعاء المقبل في العاصمة عمّان" وزراء الطاقة في الدول الثلاث "لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن".

وعقد وفد وزاري لبناني السبت لقاء مع مسؤولين في دمشق في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

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ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا.

ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

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