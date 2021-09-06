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مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 40.7 مليار دولار

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البنك المركزي المصري
اقتصاد

مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 40.7 مليار دولار

احتياطيات مصر الأجنبية تضيف 63 مليون دولار خلال أغسطس 2021

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 63 مليون دولار.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو/حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار.

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