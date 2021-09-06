مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 40.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 63 مليون دولار.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو/حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

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وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار.