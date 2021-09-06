ارتفاع حجم صندوق الثروة الروسي لـ 190.5 مليار دولار

ذكرت وزارة المالية اليوم الاثنين أن حجم ثروة صندوق الثروة الوطنية الروسي الذي يجمع إيرادات النفط للبلاد ارتفع إلى 190.5 مليار دولار حتى الأول من سبتمبر/ أيلول ما يعادل 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021، من 188.1 مليار دولار قبل شهر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقع في مارس الماضي أن صندوق الثروة الوطني الروسي، قد ينمو بين 180 و200 مليار روبل (2.45-2.72 مليار دولار) شهريا وفقا لأوضاع السوق.

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وكانت وزارة المالية قالت في وقت سابق لشهر مارس الماضي، إن الميزانية الاتحادية الروسية قد تتلقى دعما بأكثر من تريليوني رويل (27 مليار دولار) من إيرادات إضافية في العام الحالي إذا ظلت أسعار النفط وسعر صرف الروبل عند المستويات الحالية.

وأضافت الوزارة أن من المقرر تحويل هذه الأموال الإضافية إلى صندوق الثروة.

وفي مايو الماضي أعلنت روسيا أنها ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمه 300 مليار روبل (4.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

كانت الإجراءات المتخذة في روسيا لمواجهة آثار الجائحة في الجانب الاقتصادي، تشمل إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران، فضلا عن التوسع في برامج القروض للشركات.