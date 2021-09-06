.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع حجم صندوق الثروة الروسي لـ 190.5 مليار دولار

  • الخط
الكرملين روسيا اقتصاد
الكرملين
اقتصاد روسيا

ارتفاع حجم صندوق الثروة الروسي لـ 190.5 مليار دولار

هذه القيمة تعادل 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وزارة المالية اليوم الاثنين أن حجم ثروة صندوق الثروة الوطنية الروسي الذي يجمع إيرادات النفط للبلاد ارتفع إلى 190.5 مليار دولار حتى الأول من سبتمبر/ أيلول ما يعادل 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021، من 188.1 مليار دولار قبل شهر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقع في مارس الماضي أن صندوق الثروة الوطني الروسي، قد ينمو بين 180 و200 مليار روبل (2.45-2.72 مليار دولار) شهريا وفقا لأوضاع السوق.

وكانت وزارة المالية قالت في وقت سابق لشهر مارس الماضي، إن الميزانية الاتحادية الروسية قد تتلقى دعما بأكثر من تريليوني رويل (27 مليار دولار) من إيرادات إضافية في العام الحالي إذا ظلت أسعار النفط وسعر صرف الروبل عند المستويات الحالية.

تدهور معنويات مستثمري منطقة اليورو في سبتمبر اقتصاد اقتصاد أوروبا تدهور معنويات مستثمري منطقة اليورو في سبتمبر

وأضافت الوزارة أن من المقرر تحويل هذه الأموال الإضافية إلى صندوق الثروة.

وفي مايو الماضي أعلنت روسيا أنها ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمه 300 مليار روبل (4.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

كانت الإجراءات المتخذة في روسيا لمواجهة آثار الجائحة في الجانب الاقتصادي، تشمل إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران، فضلا عن التوسع في برامج القروض للشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية أول عقار معالج لكورونا بالعالم يدخل مرحلة التجارب السريرية
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه أغلى صقر بالعالم.. بيع بمزاد دولي للصقور في السعودية وهذا ثمنه
مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد