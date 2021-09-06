تدهور معنويات مستثمري منطقة اليورو في سبتمبر

كشف مسح، اليوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر/أيلول مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات، بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لـ"كوفيد-19" قد تبطئ أنشطة الشركات.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في أغسطس/آب. وهذه أقل قراءة منذ أبريل/نيسان، وتأتي دون توقعات رويترز لقراءة عند 19.7.

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وعانى مؤشر فرعي للتوقعات من رابع انخفاض على التوالي ونزل لأدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020. وظل مؤشر للأوضاع القائمة دون تغيير.

وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا وأُجري في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر/أيلول.