الجزيرة كابيتال للعربية: أسهم قطاع التعليم السعودي ستوفر فرصاً جاذبة

أوصت شركة الجزيرة كابيتال بزيادة المراكز في أسهم شركة عطاء التعليمية مع سعر مستهدف عند 70 ريالا للسهم.

وأوضح رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، في مقابلة مع "العربية" أن مستهدفات رؤية 2030 بمضاعفة مساهمة القطاع الخاص، في التعليم بالسعودية، جعلت القطاع يوفر فرصا جاذبة للنمو المتوقع تسارعه مستقبلا.

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وبين أن تقرير تغطية "الجزيرة كابيتال" لتقييم أسهم قطاع التعليم في المملكة شمل الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة الخليج للتدريب والتعليم.

وأشار إلى توصية "الجزيرة كابيتال" بالحياد لهاتين الشركتين مع سعر، مستهدف للسهم عند 56 و32 ريالا للسهم على التوالي.

وقال إن هذا القطاع من إجمالي 3 شركات كلها فيها محركات للنمو، بسبب الاستحواذات والتوسعات إلا أن النمو في شركة عطاء نسبياً سيكون أعلى خاصة بعد استحواذها على المجموعة العربية للتعليم والتدريب وهذه ستضيف 46% من المحفظة الحالية من عدد الطلاب لدى عطاء ليصل إلى 64 ألف طالب.

وأوضح أن "عطاء" لديها مذكرات تفاهم للاستحواذ على مدارس الوسط وقد استحوذت على مدارس العلم العالمية بخاصة أن معدل الطاقة الاستيعابية لم يزل عند مستويات منخفضة نسبيا لدى "عطاء" عند 55% لذلك متوقع لها المزيد من النمو في المستقبل.