.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الناصر للعربية: مذكرات التفاهم لـ "نماءات أرامكو" بـ 90 مليار ريال

  • الخط
أرامكو

الناصر للعربية: مذكرات التفاهم لـ "نماءات أرامكو" بـ 90 مليار ريال

الرئيس التنفيذي: البرنامج يعزز استدامة الاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، في مقابلة مع "العربية" أن برنامج نماءات أرامكو سيعزز الاستدامة بالاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد، كما سيعزز الاستدامة بالصناعات الرقمية.

وكشف الناصر أن قيمة مذكرات التفاهم التي وقعتها أرامكو، اليوم الثلاثاء وعددها 22 مذكرة تفاهم واتفاقية مشروع ضمن برنامج "نماءات" تبلغ قيمتها 90 مليار ريال.

وأوضح أن هذه المذكرات الموقعة ستسهم في دعم برنامج "نماءات أرامكو" الذي يقدم لشراء الشركة، من المستثمرين العالميين والوطنيين، فرصًا كبيرة للمشاركة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة.

ووصف الناصر برنامج "نماءات" بأنه يمكن شركاء أرامكو من الاضطلاع بدور حيوي لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والكيميائيات.

الكويت تبدأ تدوير إحدى أكبر مقابر إطارات السيارات المستعملة في العالم اقتصاد اقتصاد الكويت الكويت تبدأ تدوير إحدى أكبر مقابر إطارات السيارات المستعملة في العالم

وقال إنه "يمكن لشركائنا الاستفادة من مجموعة كبيرة من الحوافز المالية وحوافز البنية التحتية عبر برنامج شريك الحكومي، وستُسهم هذه المبادرات في دعم برنامج (نماءات)، وتشجيع زيادة الاستثمارات التي تعزز الجوانب التقنية والبيئية".

وأضاف أن "المملكة تتطور وتتغير في شتى المجالات، وأرامكو السعودية تعتز بأنها محرّك رئيس ودعامة لتمكين ودعم التغيير والتطور لتحقيق الاستدامة والازدهار".

وأعرب عن ثقته بأن القطاعات التي تستهدفها أرامكو "ستتيح فرصًا كبيرة وجذابة ومجزية لجميع الأطراف المستثمرة، وستسهم في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف، لذلك فإننا نشجع الشركات الأخرى على المشاركة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر
شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
قبل أن تذهب
لماذا يتأثر كبار السن بكورونا أكثر من غيرهم؟
لماذا يتأثر كبار السن بكورونا أكثر من غيرهم؟
اكتشف المزيد