بريطانيا.. زيادة الضرائب على الأفراد والشركات لتمويل الرعاية الصحية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رفع نسبة الضرائب على الأفراد والشركات، إضافة إلى المساهمين ابتداء من أبريل من العام المقبل.

وذكر جونسون أن القرار يأتي لدعم وتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد خاصة مع استمرار تأثير جائحة كورونا على البلاد.

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وسيتم رفع الضرائب بنسبة 1.25% حيث ستشمل توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين في الشركات المساهمة في بريطانيا.

وأوضح رئيس الحكومة الذي يتعرض لانتقادات شديدة حتى في صفوف أغلبيته المحافظة المعارضة للزيادات الضريبية، أن هذه الزيادة البالغة 1,25% التي ستطبق في نيسان/أبريل 2022 ستُستخدم أيضًا لتمويل الرعاية التي غالباً ما تكون باهظة للبالغين المحتاجين للدعم، مثل كبار السن في دور الرعاية.

وقال جونسون أمام النواب إنه بعد "أسوأ جائحة خلال قرن يتعين علينا الآن مساعدة نظام الرعاية الصحية على التعافي".

وأضاف "يجب الآن توفير التمويل لبلوغ ذلك" مؤكدا أن زيادة المساهمات الاجتماعية هذه ستوفر 36 مليار جنيه (42 مليار يورو) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد ضخ 5,4 مليارات جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة.