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تراجع معنويات المستثمرين الألمان ونقص المواد يكبح التعافي

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اقتصاد ألمانيا
علم ألمانيا
اقتصاد أوروبا

تراجع معنويات المستثمرين الألمان ونقص المواد يكبح التعافي

يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي

برلين - رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر أيلول، مع توقع المستثمرين أن تؤدي ندرة المواد الخام ونقص الرقائق إلى تباطؤ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إي.دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس/آب. وتوقع استطلاع لرويترز تراجعا إلى 30.0.

وقال رئيس المعهد، أخيم فامباخ، في بيان "يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصت كثيرا".

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وتابع "نقص الرقائق في قطاع السيارات وندرة الموارد في قطاع البناء أثرت على التوقعات في القطاعين كثيرا".

وارتفع مقياس منفصل للمعهد للأوضاع الحالية إلى 31.9 من 29.3 في أغسطس/آب مقارنة مع متوسط توقعات عند 34.0 نقطة.

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