واردات الصين من النفط الخام ترتفع 8% في أغسطس

كشفت بيانات جمركية، اليوم الثلاثاء، أن واردات الصين اليومية من النفط الخام زادت 8% في أغسطس/آب مقارنة مع يوليو/تموز، إذ عززت شركات التكرير المشتريات مراهنة على طلب قوي على منتجات زيت الوقود.

واشترت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، 44.53 مليون طن من النفط الشهر الماضي، ما يعادل 10.49 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، وذلك مقارنة مع 9.71 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، لكن أقل من 11.18 مليون برميل يوميا استوردتها في أغسطس/آب 2020.

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وبلغت واردات الخام لأول 8 أشهر من العام الجاري 346.36 مليون طن، نحو 10.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 5.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

والزيادة في مشتريات النفط الخام مدفوعة بشركات التكرير المدعومة من الحكومة التي زادت معدلات العمليات لتلبية طلب قوي على زيت الوقود في الصين.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أن صادرات الصين من منتجات النفط المكررة في أغسطس/ آب بلغت 3.73 مليون طن انخفاضا من 4.64 مليون طن في يوليو/تموز، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2020.



وبلغت واردات الغاز الطبيعي في أغسطس/آب، عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، 10.44 مليون طن بارتفاع 11.5% على أساس سنوي.