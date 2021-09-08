أبوظبي تطلق سندات بـ 3 مليارات دولار على شريحتين

أظهرت وثيقة، أن أبوظبي أطلقت اليوم الأربعاء سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار عند 63 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار عند 3%، في إصدار هو الثاني للإمارة هذا العام والذي تلقت طلبات من أجله تزيد على 9.75 مليار دولار لشريحتين.

وحددت الإمارة السعر لشريحة عشر سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولشريحة ثلاثين عاما عند 3%، لتستقر بذلك عند النطاق الأدنى للسعر الاسترشادي النهائي، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة.

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وكانت قد حددت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما.

وترتب الصفقة بنوك بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد.

باعت الإمارات سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو /أيار بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا 11.7 مليار دولار في 2021 رغم إنها أعدت الميزانية على أساس افتراض أن سعر النفط 46 دولارا للبرميل. وجرى تداول برنت عند حوالي 72 دولارا اليوم.

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أنه بحلول نهاية يونيو /حزيران 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليار دولار وعليها قروض 3.7 مليار لبنوك محلية و2.4 مليار التزامات مضمونة.

كما أوضح أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت نحو 59.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو /حزيران من العام الماضي، ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.