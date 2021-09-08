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مجموعة CDC البريطانية تنوي ضخ مليار دولار في أفريقيا

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اقتصاد

مجموعة CDC البريطانية تنوي ضخ مليار دولار في أفريقيا

ستمول صناعات دوائية مصرية للتصدير إلى القارة السمراء

دبي - العربية.نت

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أكدت مديرة مجموعة "سي دي سي" CDC في مصر، شيرين شهدي، أن المجموعة تعمل كمؤسسة تمويل تنموية غرضها الاستثمار بهدف تنموي واجتماعي وبيئي واقتصادي، في أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضحت شهدي في مقابلة مع "العربية" أن "سي دي سي" مملوكة بنسبة 100% للحكومة البريطانية، وممولة من ضرائب المواطنين الإنجليز، وهدفها المساهمة في تنمية الاقتصادات الناشئة، وتتواجد في الأماكن التي يمكن فيها تحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، مع حماية المناخ والبيئة.

وشرحت أن عمل المجموعة يشمل الاستثمار، وتقديم التمويل طويل الأجل بجميع أشكاله، عبر الديون أو الاستثمار المباشر والاستثمار شبه المضمون.

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وقالت إن المجموعة تستهدف ضخ أكثر من مليار دولار في أفريقيا، بما يمكن الشركات المحلية من إعادة البناء المستدام والخروج من أزمة جائحة كورونا.

وتبلغ قيمة أصول مجموعة CDC حاليا نحو 9.3 مليار دولار وقد خصصت أكثر من 1.5 مليار دولار للشركات في أفريقيا وآسيا، فيما بلغت استثمارات المجموعة في مصر أكثر من 285 مليون دولار خلال 3 سنوات.

وذكرت شهدي أن القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة في مصر تشمل البنى التحتية والتجارة والصناعة والخدمات والأعمال المالية والرعاية الصحية، عبر دعم 35 شركة مصرية تقوم بتوظيف 30 ألف موظف، وفي عام 2020 استثمرنا 190 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية بزيادة سنوية 13%.

وكشفت أن المجموعة ستستثمر بالصناعات الدوائية المصرية للتصدير إلى أفريقيا.

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