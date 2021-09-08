"نزاهة" السعودية تحقق مع 748 متهماً خلال شهر

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، إنها باشرت خلال شهر محرم 1443 هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأضافت الهيئة في بيان، أنها أوقفت 282 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والحج والعمرة، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

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وأضافت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، قد بدأت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية تتضمن ضباطاً ومتقاعدين.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أمس الثلاثاء، أن أبرز القضايا كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء.