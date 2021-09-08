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S&P: رؤية السعودية 2030 تسير على الطريق الصحيح

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اقتصاد السعودية
صورة تعبيرية عن اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

S&P: رؤية السعودية 2030 تسير على الطريق الصحيح

تتوقع تحقيق نمو بـ 2% العام الجاري

دبي - العربية.نت

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قال مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد أند بورز، تريفور كولينال، إنه لا يتوقع حدوث تغيير للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه خلال مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، أن رؤية المملكة 2030 تسير على الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصاد المملكة، وتساهم في زيادة نمو القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى أن البيانات تظهر نتائج جيدة وواضحة للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور إيجابية تدل على أن برامج الرؤية تسير على نحو متسارع لتحقيق أهدافها.

وتصنف الوكالة اقتصاد السعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام الجاري، و2.7% العام المقبل، كما تتوقعان نموا بـ 2.2% خلال العامين 2023 و2024.

وأشار خلال استعراضه لتقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني اليوم إلى أن المملكة العربية السعودية من أقل الدول احتياجا للتمويل الخارجي.

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