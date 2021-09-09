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الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 5.9% في يوليو 2021

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مصنع في السعودية
اقتصاد السعودية

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 5.9% في يوليو 2021

نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% في شهر يوليو 2021، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%، ويبلغ وزنه القياسي في المؤشر 74.5%، وذلك بعد زيادة المملكة إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في يوليو 2020 إلى 9.4 مليون برميل يومياً في يوليو 2021.

وانخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاً في شهر يوليو من 2021 بنسبة 9.2% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

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كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 6.8% مقارنة بالشهر المماثل من 2020، لكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر يوليو 2021.

وذكرت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.3% في يوليو 2021، مقارنة بالشهر السابق من 2021.

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