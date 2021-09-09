الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 5.9% في يوليو 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% في شهر يوليو 2021، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%، ويبلغ وزنه القياسي في المؤشر 74.5%، وذلك بعد زيادة المملكة إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في يوليو 2020 إلى 9.4 مليون برميل يومياً في يوليو 2021.

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وانخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاً في شهر يوليو من 2021 بنسبة 9.2% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 6.8% مقارنة بالشهر المماثل من 2020، لكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر يوليو 2021.

وذكرت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.3% في يوليو 2021، مقارنة بالشهر السابق من 2021.