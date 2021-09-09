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السعودية تستهلك 1.38 مليون طن من الدجاج سنوياً

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الدواجن
مزرعة دواجن
اقتصاد السعودية

السعودية تستهلك 1.38 مليون طن من الدجاج سنوياً

الفرد يستهلك 50 كجم سنوياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إقامة معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الأولى تحت شعار "المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي"، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في المدة 14 – 16 مارس 2022، بمشاركة صناع القرار والمهنيين في القطاع من شركات وهيئات حكومية.

وتعد المملكة من أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 50 كلغ سنوياً، محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً في نسبة استهلاك الفرد، ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى نحو 1.38 مليون طن سنوياً، كما أنها تعد الأولى عربياً في إنتاج الدواجن، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم 60%.

وتسعى الوزارة وصندوق التنمية الزراعية عبر التسهيلات الحكومية وحِزَم الدعم والإقراض إلى رفعها إلى 80% بحلول عام 2025، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

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وذكرت الوزارة أن المعرض يهدف إلى أن يكون الحدث الأبرز للتبادل العلمي والتجاري في صناعة الدواجن على المستوى المحلي والإقليمي؛ انطلاقاً من أهمية وحجم سوق الدواجن السعودي على مستوى المنطقة، وما حققه من إنجازات شملت جميع سلاسل التوريد في صناعة الدواجن.

ويقام بالتزامن مع المعرض "مؤتمر الشرق الأوسط للدواجن" تحت شعار "إنتاج الدواجن تحت ظروف البيئة الحارة" الذي يُعقد للمرة الأولى على المستوى المحلي والإقليمي كمؤتمر علمي دولي متخصص في قطاع الدواجن، ويهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات في جميع علوم الدواجن التي من شأنها الارتقاء بإنتاج الدواجن.

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