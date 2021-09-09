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لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا

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لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا

تمويل جزء منها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي

بيروت - رويترز

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها 500 ألف أسرة، وقال إن المفاوضات جارية بشأن تمويل جزء منها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي.

واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.

وقال مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط.

وأضاف: "صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضا من حقوق السحب الخاصة... التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".

وأوضح في مؤتمر أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو/ حزيران الماضي، وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو/ حزيران الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".

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